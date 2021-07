Côte d’Ivoire : Emma Lohoues vient d’être frappée par un très grand malheur !

On n’a pas beaucoup entendu parler du rappeur britannique Stefflon Don ces derniers temps après que des allégations de tricherie aient plané autour de son petit ami nigérian, Boy Boy.

On pourrait se rappeler qu’en 2020, le géant africain a été accusé d’avoir trompé Stefflon Don avec une femme de 23 ans nommée Jo Pearl. En fin de compte, les internautes ont conclu que la relation de Stefflon Don et Burna Boy avait atteint un hic.

Eh bien, beaucoup de gens le croyaient parce que Stefflon ne parlait plus de son petit ami primé aux Grammy et BET. Peut-être que s’il existe des preuves irréfutables que le duo est toujours ensemble, la vidéo le prouve.

Prenant sur Instagram, Stefflon Don a partagé une vidéo qui montrait Burna Boy et elle-même partageant un baiser romantique à Miami, en Floride, suivie d’une légende où elle l’appelait son amour.

De plus, la célébrité britannique a également partagé une vidéo de Burna Boy passant du temps avec des célébrités comme Paul Pogba et sa femme, qui lui ont rendu une visite surprise avec un cadeau.

Pendant ce temps, Burna Boy fera partie d’un groupe de stars réunies sur une même scène au One Music Fest de cette année prévu à Atlanta, en Géorgie.

Les organisateurs du Festival, dans un post du mardi 29 juin 2021, ont annoncé la programmation du spectacle. Selon les informations contenues dans la publication officielle partagée sur Instagram, Burna Boy rejoindra des superstars américaines comme Lil Wayne, HER, Kirk Franklin et TY Dolla $ign.

«Nous sommes ravis d’annoncer enfin la programmation de cette année 🔥🔥🚀🚀⠀ ONE Musicfest accueille @liltunechi @hermusicofficial @arilennox @theisleybrothers @burnaboygram @tydollasign @djdrama @youngdolph @masego @iamluckydaye @kirkfranklin @amerie @officialswv @myframaouslife et plus ‼️🔥🔥@dj

Les billets s’envolent rapidement. 🎟🎟💨💨Prix des billets à l’avance limités disponibles jusqu’au 13/7 ou jusqu’à ce que les billets soient vendus. Cliquez sur 😳😳le lien ci-dessus et verrouillez-le AUJOURD’HUI 👆🏼👆🏽👆🏾⠀ #onemusicfest #OMF2021 #weoutside ☀️☀️☀️», ont écrit les organisateurs.

