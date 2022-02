Côte d’Ivoire : Emma Lohoues «se livre» en cadeau d’anniversaire à un de ses followers

L’artiste guinéen Moussa Kaba alias Grand P est de retour en Guinée, après un long séjour au Cameroun et un bref passage au siège de l’Union Africaine à Addis-Abeba, en Éthiopie avant de rallier Conakry par la compagnie aérienne Ethiopian Airlines.

Le voyage retour du mari de la bimbo ivoirienne, Eudoxie Yao, a été un moment inoubliable pour les voyageurs au bord du boeing d’ Ethiopian Airlines qui a ramené Grand P à Conakry.

En effet, l’artiste chanteur guinéen a eu à donner un mini concert dans cet oiseau volant de cette compagnie aérienne, le 11 février dernier , un avant goût de la fête de la Saint-Valentin.

Le chanteur, sur autorisation des responsables de la ligne aérienne, s’est livré à un show inédit, à l’honneur des voyageurs. Emballés par les mélodies romantiques des titres enchaînés par l’artiste guinéen, la quasi-totalité des passagers à bord du boeing, s’est retrouvée débout, dansant et filmant le spectacle inédit.

Certains, à la fin du show en plein vol, ont immortalisé ce bon moment, par des selfies avec le chanteur.

«Départ pour Conakry, merci Ethiopian Airlines pour la prestation dans l’avion», a écrit Grand P, en guise de reconnaissance.

Grand P rend hommage au Roi 12 12

Aussitôt arrivé, Grand P a repris du service dans la capitale guinéenne. Conakry s’est embaumée, en effet, du parfum de la Saint-Valentin. Un concert spécial était prévu samedi 12 février à l’hôtel Noom, avec pour têtes d’affiches, Sidiki Diabaté, Mimi Paya paya Condé et Kandia Kora.

Le spectacle a drainé par la même occasion plusieurs célébrités de la région ouest-africaine, au nombre desquelles le chanteur Guinéen Grand P et l’opérateur économique malien et vendeur de voitures de luxe, Sidi Mouctar Dembélé, plus connu sous le nom sa Majesté Roi 12 12. Ce dernier, qui partait pour Dakar où il a des sociétés, a fait une escale à Conakry, pour saluer ses amis et en même temps assister au concert de son griot Sidiki Diabaté.

Grand P et Roi 12 12 ont, par la suite, eu des rencontres dont des vidéos ont abondamment été partagées sur la toile ces derniers jours. Parmi elles, l’on pouvait voir Grand P témoigner sa grande admiration et sa reconnaissance à l’égard du millionnaire Sidi Mouctar Dembélé pour ses nombreuses actions en faveur des jeunes et de ses semblables.

Le départ pour Dakar du Roi 12 12 a même été un moment difficile et intenable pour le présumé mari de la bimbo ivoirienne, Eudoxie Yao. Sur des clichés postés sur sa page Facebook, on voit un Grand P verser des larmes dans les bras de l’homme d’affaires malien.

«Merci beaucoup sa majesté ROI 1212. Qu’Allah veille sur vous», a-t-il écrit en légende sous un post, dimanche après avoir souhaité plus tôt la bienvenue au Roi 12 12 en Guinée qu’il présente comme le «pays de la Fraternité».