Côte d’Ivoire : Emma Lohoues prépare une grande surprise en mémoire de DJ Arafat

L’humoriste-web ivoirien, Ange Freddy aurait récemment déclaré être prêt à tout pour que sa femme soit respectée comme elle le mérite et qu’il serait aussi disposé à rompre les liens familiaux s’il arrivait que cette personne appartienne à sa famille.

Une déclaration qui a fait couler beaucoup d’encre surtout sur les réseaux sociaux où le comédien a essuyé d’énormes critiques et insultes. «Tu manques de respect à ma femme, même si t’es de ma famille, c’est fini entre toi et moi. Et je suis très sérieux», a-t-il confié.

Face donc aux critiques grandissantes et aux mauvais commentaires auxquels son mari fait l’objet sur la toile, l’épouse de l’humoriste a alors décidé de réagir.

Mme Ange Freddy : «Mdr, je lis certains commentaires et je me rends compte à quel point la gente féminine est dévalorisée en Afrique. Il a dit «Tu manques du respect à ma femme». Si vous ne pouvez pas ne pas manquer de respect à la femme de votre frère, restez chez vous tout simplement !

Le respect ne va pas dans un seul sens, mais dans les deux sens. Lorsqu’un homme épouse une femme, celle-ci épouse toute la famille de son époux !

Les deux forment ensuite leur propre famille.Tu manques de respect à la femme de ton frère, tu manques de respect à ton frère ainsi qu’à sa petite famille.

Après ça ne m’étonne pas puisque certains permettent que leurs amis, leurs neveux et nièces même manquent de respect à leurs femmes. Si vos parents ne s’étaient pas respecté mutuellement et avaient permis tout et n’importe quoi , vous pensez que vous seriez là ?

Dieu merci, j’ai reçu une bonne éducation de mes parents. Je respecte ma belle-famille plus que ma propre famille. Lorsque ma belle-mère me parle je baisse la tête de peur de croiser son regard. Mon beau-père même à peine je tiens 5 minutes en sa présence.

Pour mes belles-sœurs et beaux frères je suis la définition de la belle sœur parfaite. Oui, je suis irréprochable, mon mari reconnaissant ma valeur n’autorisera jamais que quelqu’un me manque de respect et c’est ça être un Homme . Les deux forment ensuite leur propre famille. Vous n’êtes pas prêt pour ce débat.

Pour ceux et celles qui parlent de “Gbass”, je vous comprends, vous êtes tellement habitués à la médiocrité, que la logique aussi simple qu’elle est vous semble être anormale !», a-t-elle laissé entendre.