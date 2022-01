Côte d’Ivoire/ Emma Lohoues fait une grosse révélation sur sa tentative d’empoisonnement

Formellement opposée au mariage de son père Alpha Blondy, la belle Soukeina Koné est finalement passée à autre chose. La fille de la star du reggae vient de convoler en justes noces.

Soukeina Koné, la fille du célèbre chanteur ivoirien, Alpha Blondy, s’était formellement opposé au mariage de son père avec la belle tunisienne Aelyssa Darragi.

Quelques heures après ce mariage célébré en février 2020, Soukeina a révélé que son père n’avait jamais été divorcé de sa mère Ran Young Hong, suspectant même la nouvelle épouse de celui-ci de l’avoir envoûté. Une sortie qui avait mis le chanteur dans tous ses états.

Alpha Blondy a apporté les preuves de son divorce, réglant ses comptes avec sa fille. «Soukeina, je crois avoir payé ses cours en Europe pour ses études d’ingénieur, mais elle ne m’a jamais présenté son diplôme. Je l’ai prise dans ma radio où je lui versais un salaire d’un million et demi par mois ; elle est venue deux fois ou trois fois, mais elle n’est plus revenue. Elle m’a présenté son soi-disant copain, annonçant qu’elle voulait se marier. Soukeina m’a donné un coup de poing sur la gueule. Est-ce qu’on peut porter main à son père ? Soukeina et sa mère veulent me tuer pour prendre mon héritage…» avait déclaré Jagger dans un entretien avec L’intelligent d’Abidjan.

Pris de colère, Alpha Blndy a lâché : «Quand elle lève la main sur moi, je lui ai dit : Soukeina, regarde-moi pour la dernière fois. Toi et moi, nous n’avons plus rien à nous dire. Si je meurs, ne viens pas. Si tu meurs, je ne viendrai pas.»

De son coté , la fille d’Alpha Blondy a indiqué qu’elle n’avait jamais porté main à son père. «Si je dis que mon père ne dit pas la vérité, je lui manque de respect. Qu’il m’accuse de tout mais je n’ai jamais levé la main sur lui. Moi, tout ce que je veux qu’il comprenne, c’est que je le respecte. Ce n’était pas un manque de respect ; ce n’était pas pour le salir, mais c’était pour le protéger (…) Je tiens à lui dire que je l’aime ; qu’il me manque et j’espère qu’il me pardonnera», a déclaré la belle Soukeïna Koné à l’émission Peopl’ Emik sur La 3.

N’ayant rien pu faire pour empêcher l’union entre son père et la belle Aelyssa Darragi, Soukeina Koné a décidé de passer à autre chose. En effet, la fille d’Alpha Blondy s’est mise la corde au cou il y a quelques jours comme le témoigne de nombreuses photos postées sur la toile. Un mariage qui, selon nos sources, a eu lieu en toute discrétion, seulement devant les témoins.