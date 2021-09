Côte d’Ivoire : Emma Lohoues envoie un message à son chéri Apoutchou National

Si Cristiano Ronaldo, à 36 ans, est toujours aussi affûté physiquement, c’est que son chef cuisinier turinois lui a fait passer un palier dans son alimentation.

Frustré par les ambitions sportives de la Juventus depuis son arrivée en 2018, Cristiano Ronaldo a quitté Turin sans grand regret, pour effectuer un retour symbolique à Manchester United, 12 ans après avoir quitté les Red Devils (pour le Real Madrid, à l’époque).

Dans le Piémont, il laisse néanmoins son cuisinier, le chef Giorgio Barone, qui s’est occupé presque quotidiennement de la famille Ronaldo avec grand soin.

«Vous devez prendre soin de votre corps comme si c’était une Ferrari», lance ainsi Giorgio Barone dans une interview au Sunday Mirror, qui explique que le quintuple Ballon d’Or, pour rester affûté malgré ses 36 ans, se concentre sur trois éléments cruciaux: l’entraînement, le repos et l’alimentation.

Et concernant le régime du natif de Madère, «il n’y a pas de nourriture chère», mais «de la nourriture saine, organique et naturelle: poisson, poulet, bœuf, œufs, avocat et riz noir».

De l’huile de coco pour les abdos

En somme, Ronaldo mange, sans se priver, de légumes, de fruits de mer et du poisson. Mais là où Barone a apporté la touche finale à la routine alimentaire du natif de Madère, c’est qu’il cuisine avec de l’huile de coco, une huile connue pour ses bienfaits pour la peau et les cheveux, mais qui est riche en nutriments essentiels, renforce le système immunitaire, facilite la digestion, améliore les taux de cholestérol et… aide à brûler la graisse abdominale. Il n’en fallait pas plus pour convaincre Ronaldo.

Pour finir, Giorgio Barone, qui avait abandonné son restaurant de Sardaigne pour s’installer à Turin, tient à préciser que Cristiano Ronaldo «est un champion pour tout le monde, un grand homme, un excellent père, c’est une super famille».

Cristiano, Georgina et les 4 enfants se sont installés dans le Nord-Ouest de l’Angleterre mais l’expertise du chef cuisinier les suivra probablement encore un moment.