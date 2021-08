CÃ´te d’Ivoire : Emma DobrÃ© surprend tout le monde avec une dÃ©claration sur DJ Kerozen

Pour la commémoration de l’an 2 du décès de DJ Arafat, l’artiste ivoirien Sre Jean Ariel, plus connu sous le nom d’Ariel Sheney, dévoile un nouveau single intitulé «Tala N’dile» en collaboration avec DJ Arafat. Le morceau bat un record sur YouTube.

Le titre à polémique dans l’univers de la musique coupé décalé vient de passer la barre des 1.000.000 de vues en seulement 8 jours de diffusion. Le roi et son «Héritier» viennent de reprendre le contrôle de la musique coupé décalé et dans le cœurs des mélomanes d’ici et d’ailleurs.

Ariel Sheney malgré la controverse et les mises en garde répétitives de Tina Glamour la mère de feu DJ Arafat sur la sortie du titre «Tala N’dile» qu’elle conteste fortement n’a pu empêcher la ruée des fans des artistes sur le titre sorti sous forme de clip vidéo sur YouTube.

«Tala N’dile», un bel hommage rendu par Ariel Sheney à son mentor qui a été bien reçu par les «Chinois», qui peuvent ainsi entendre leur idole encore une fois.