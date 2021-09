Côte d’Ivoire : Elow’n fait une grave révélation sur le groupe Kiff No Beat

Le milieu du Rap Ivoire est l’un des plus critiqués à cause de certaines pratiques auxquelles s’adonnent ses artistes. Victimes des rumeurs selon lesquelles ils seraient des consommateurs de la drogue, Elow’n du groupe Kiff no beat clarifie les choses.

Selon certaines rumeurs, les membres du groupe Kiff no beat seraient aussi des artistes qui consomment cette substance nuisible. Mais selon Elow’n, l’un des membres du célèbre groupe de Rap, il n’en est rien. Car durant leur 10 ans de carrière, les 5 loups n’ont jamais consommé de la drogue.

«Dans le groupe Kiff no beat, personne ne fume de la drogue, je sais pas si c’est derrière moi qu’ils se cachent pour fumer sinon pendant les 10 ans passés ensemble, j’ai jamais vu quelq’un fumer de la drogue…», a-t-il clarifié dans une publication de First Mag le Vrai ce dimanche 12 septembre 2021.

Cela dit, pour ces personnes qui ont toujours pensé que Elow’n et ses coéquipiers fument de la drogue, alors qu’elles sachent désormais que les 5 loups du groupe Kiff no beat n’ont jamais consommé cette substance.