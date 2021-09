Côte d’Ivoire : DJ Lewis fait des révélations assez surprenantes sur Didi B et Suspect 95

Le chanteur DJ Lewis complètement disparu de la scène musique avant de refaire surface il y a moins de deux ans, avec quelques singles dont un featuring avec le jeune Fior de Bior, intitulé «Apoutchou».

Invité sur les antennes de NCI, DJ Lewis a fait savoir que bien avant de contacter le jeune Fior de Bior, il avait sollicité d’autres jeunes rappeurs qui l’ont carrément ignoré.

«J’ai demandé à un proche de trouver un jeune rappeur parce que ma fan base n’est pas constituée de jeunes de 14, 15 ou 18 ans. Moi ma fan base, c’est ceux qui avaient 18 ans à l’époque et qui en ont aujourd’hui 40», a expliqué Dj Lewis.

Puis d’ajouter: «Fior de Bior, le petit, il a eu le réflexe mais regardez où il est aujourd’hui. Mais il y a un qui m’a demandé 500 mille, Ezamafuck. Il y a Didi B à qui j’ai envoyé un message, mais il ne m’a jamais répondu…

Or j’avais ma boite de nuit à Marcory où je les (Didi B et ses compagnons de Kiff no beat) ai fait jouer pour promouvoir leur musique. Même Suspect 95, je lui ai envoyé un message, mais il m’a complètement ignoré…», rapporte Afrique-sur7.