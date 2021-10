Côte d’Ivoire : DJ Kerozen fait une grande demande à Cristiano Ronaldo

Dans une publication sur sa page Facebook ce samedi 16 octobre 2021, le chanteur ivoirien DJ Kerozen fait une doléance à Cristiano Ronaldo.

«Madou je suis prêt pour toi mais faut dire au Coach de faire jouer notre Eric Bailly sinon on va continuer à serrer c… aho», a-t-il écrit.

Le poulain de la belle productrice Emma Dobré a également fait son choix entre les deux actuels meilleurs footballeurs mondiaux, que sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

«Techniquement parlant, Messi est incontournable, c’est un artiste footballistique, un talent inné qui n’a pas besoin de beaucoup travailler pour briller sur un terrain de football contrairement à Cristiano Ronaldo que j’aime, car je suis dans sa posture, c’est-à-dire, il se bat pour atteindre ses objectifs et cela à travers un travail acharné sur lui-même.

Nonobstant toute sa fortune, il est toujours le premier à venir aux entraînements et le dernier à repartir, ce joueur force et exige le respect. J’ai même prévu une chanson pour Cristiano, qui sortira très bientôt», a confié à First Mag le vrai, Yobo Constant Joel alias Kerozen.