Côte d’Ivoire : DJ Kerozen apporte son soutien à Didier Drogba

Le candidat à la Présidence de la Fédération Ivoirienne de football (FIF), Didier Drogba vient de recevoir le soutien de son ami, l’artiste ivoirien DJ Kerozen.

Ce mardi 07 septembre, le chanteur a de nouveau réitéré son soutien à la légende ivoirienne de football à travers un post sur son compte Instagram.

«EEH PRÉSIDENT Didier Drogba DAHIGBÔLÔ c’est Monument, nous attendîmes et nous attendons toujours les élections FIF (nous demeurons aux aguets)», a écrit le protégé d’Emma Dobré.

Le message de Kerozen semble avoir fait du bien à son mentor qui a partagé la publication en story Instagram. Les deux stars ivoiriennes se sont toujours montrées très complices et très proches.

Depuis l’annonce de sa candidature, l’international ivoirien a reçu des soutiens venus de tout part, dont celui de Yaya Touré qui a récemment indiqué qu’il voyait bien Drogba comme un bon président de la FIF.

«Pour l’avenir du football ivoirien, je soutiens mon doyen Didier. C’est vrai que je ne vote pas, mais je suis avec Didier. Mon choix est clair, c’est Drogba. Je pense que les Présidents de clubs voteront pour lui. On a besoin d’innovations. Et si on donne la chance à Didier, les choses avanceront. Je le soutiens pour le bien du football ivoirien», avait-il déclaré.