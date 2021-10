Côte d’Ivoire : DJ Kerozen annonce une bonne nouvelle pour Cristiano Ronaldo

Ce n’est un secret pour personne, Kerozen DJ est un véritable passionné du football. Lui qui, à un moment de sa vie, a participé au célèbre tournoi de Maracana dénommé «Zébié», organisé en période de vacances scolaires dans la commune de Yopougon, aurait pu devenir footballeur professionnel s’il n’avait pas choisi la musique.

C’est donc en tant que passionné du football, qu’il participe à certains débats sur la toile. On se souvient encore de la vive polémique que lui et Debordo Leekunfa avaient déclenché à propos de deux anciens célèbres joueurs de Maracana, que sont Pélé Guéré de Yopougon et Digbeu Franck de Koumassi.

En ce qui concerne les élections de la Fédération ivoirienne de football (FIF), «L’enfant de Siporex» a officiellement pris fait et cause pour l’emblématique capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba.

Le poulain de la belle productrice Emma Dobré a également fait son choix entre les deux actuels meilleurs footballeurs mondiaux, que sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

«Techniquement parlant, Messi est incontournable, c’est un artiste footballistique, un talent inné qui n’a pas besoin de beaucoup travailler pour briller sur un terrain de football contrairement à Cristiano Ronaldo que j’aime, car je suis dans sa posture, c’est-à-dire, il se bat pour atteindre ses objectifs et cela à travers un travail acharné sur lui-même.

Nonobstant toute sa fortune, il est toujours le premier à venir aux entraînements et le dernier à repartir, ce joueur force et exige le respect. J’ai même prévu une chanson pour Cristiano, qui sortira très bientôt», a confié à First Mag le vrai, Yobo Constant Joel alias Kerozen, rapporte Afrique-sur7.