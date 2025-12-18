Côte d’Ivoire : DJ Kedjevara se confie sur son plus grand regret artistique

Invité sur « Showbuzz » jeudi 18 décembre, DJ Kedjevara est revenu sur le principal regret de sa carrière, expliquant qu’il n’a jamais bénéficié de la reconnaissance que mérite son talent dans un environnement où le buzz prime souvent sur le mérite.

Selon lui, malgré son travail et son talent, il n’a jamais réellement bénéficié de la reconnaissance qu’il mérite. « Ici, en Afrique, avec notre environnement, c’est un peu compliqué. Il faut souvent créer du clash ou du buzz pour attirer l’attention autour de soi », a-t-il expliqué. Une situation qui, selon DJ Kedjevara, l’a obligé à redoubler d’efforts pour se faire remarquer.

Il se souvient d’un épisode marquant : un influenceur, ou même un vidéoman politique, avait affirmé que certaines de ses maisons n’étaient pas à lui. Cette rumeur a instantanément focalisé l’attention sur lui, augmentant sa visibilité et l’exposant à de nouveaux publics. « J’ai compris que, pour certains, peu importe ce que tu fais réellement. Il suffit de créer du buzz et tout le monde court derrière toi », confie-t-il.

L’artiste conclut sur une note de regret : dans un environnement où les artistes seraient jugés uniquement sur leur talent, « j’aurais naturellement eu l’attraction que mérite mon travail ».