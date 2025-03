Côte d’Ivoire : DJ Kedjevara ferme la porte à un retour de MC One

Lors de son passage sur le plateau de l’émission «Life Week-end» diffusée sur Life TV, DJ Kedjevara s’est exprimé sans détour sur la situation de MC One, son ancien protégé. Le producteur ivoirien, connu pour avoir lancé la carrière du jeune rappeur, a mis les points sur les i concernant un éventuel retour de ce dernier dans son label. Ses propos, teintés d’émotion mais fermes, ont clos tout espoir de réconciliation professionnelle.

DJ Kedjevara n’a pas caché son attachement à MC One, évoquant avec une certaine nostalgie les moments forts de leur collaboration. «MC One est quelqu’un que nous avons beaucoup aimé, et le voir dans cette situation aujourd’hui nous fait énormément mal», a-t-il déclaré, laissant transparaître une pointe de regret. Pourtant, malgré cette affection persistante, le producteur a été clair : leur histoire commune appartient au passé.

Interrogé sur la possibilité d’un retour de MC One au sein de son label, DJ Kedjevara a répondu sans ambages : «S’il décidait de revenir vers moi ? Ce ne serait plus possible, car moi-même, je n’ai plus le temps pour la production, et nous sommes passés à autre chose.» Ces mots, prononcés avec une fermeté assumée, marquent une rupture définitive entre les deux artistes.

Sous la direction de DJ Kedjevara, MC One avait connu une ascension rapide, s’imposant comme l’une des figures montantes du rap ivoirien. Cependant, des divergences artistiques et des choix de carrière ont progressivement éloigné les deux hommes. Aujourd’hui, alors que MC One traverse une période difficile, les déclarations de son ancien mentor sonnent comme un constat sans appel : leur collaboration est bel et bien terminée.

Pour DJ Kedjevara, l’heure est à la poursuite de nouveaux projets. «Nous sommes passés à autre chose», a-t-il insisté, soulignant ainsi son désir de se concentrer sur l’avenir plutôt que de ressasser le passé. De son côté, MC One devra trouver un nouveau souffle sans le soutien de celui qui l’a propulsé sur le devant de la scène.