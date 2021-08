Côte d’Ivoire – DJ Arafat : Tina Glamour tacle sèchement Carmen Sama

Même sans ses stars Robert Lewandowski, Manuel Neuer et Leon Goretzka, le FC Bayern Munich a facilement maîtrisé le premier tour de la Coupe DFB. Le 12-0 (5-0) du Bremer SV en cinquième division n’était finalement qu’une «promenade».

A la mi-temps, le Bayern menait déjà 0-5 grâce à un triplé d’Eric Maxim Choupo-Moting et des frappes de Jamal Musiala et Jan-Luca Warm (but contre son camp). Immédiatement après la pause, le remplaçant Malik Tillman a marqué ses débuts officiels avec un but en moins d’une minute.

Musiala, Leroy Sané, Mickaël Cuisance et Choupo-Moting ont ensuite assuré que les doubles chiffres venaient au tableau d’affichage. Bouna Sarr et Corentin Tolisso ont rendu la souffrance de Bremer encore plus grande par la suite.

De plus, Bremer, qui évolue au cinquième niveau en Allemagne, a terminé avec dix hommes. Quinze minutes avant l’heure, Ugo Nobile est devenu rouge.