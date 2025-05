Côte d’Ivoire : Didi B se confie sur ses relations tendues avec Suspect 95

Dans une interview récente accordée à Paola Audrey, le rappeur ivoirien Didi B est revenu sur ses relations compliquées avec Suspect 95, révélant les raisons pour lesquelles leur projet d’album commun n’a jamais abouti.

Autrefois proches, les deux artistes ont vu leur relation se détériorer au fil du temps. Didi B explique : « Au départ, on était dans une compétition saine, puis dernièrement, il y a eu un petit switch. […] Ça rejoint le camp des Kadja, je pense. Moi, je ne suis pas un saint, mais ce genre de relation qu’ils veulent imposer, ce n’est pas moi qui l’ai voulu. Ce n’est pas sain. »

Trois réunions, mais aucun accord

Le « Bazarhoff » a révélé que trois rencontres avaient été organisées dans différents restaurants pour concrétiser ce projet.

« Avec Suspect 95, on a eu trois réunions dans trois restaurants différents pour faire un album commun. […] On s’est vus au Cavally, au Paon. Si l’album n’est pas sorti, c’est qu’il y a forcément l’un de nous qui ne le voulait pas, et ce n’est jamais moi, car moi, je suis toujours prêt. »

Pourtant, selon lui, Suspect 95 aurait ensuite critiqué leur collaboration dans une interview, accusant Didi B d’avoir « volé des vues ». Une situation qui a visiblement mis fin à leur entente.

Un album qui ne verra jamais le jour, mais aucun regret

Bien que l’idée de cet album soit venue de Didi B lui-même, le rappeur affirme ne pas regretter son abandon. « Je l’ai appelé pour lui en parler. […] J’ai trouvé l’idée belle, même si mon équipe doutait. […] Après, je ne regrette pas que cet album ne soit pas sorti, d’autant plus que j’ai beaucoup d’alchimie avec d’autres rappeurs. »