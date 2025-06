Côte d’Ivoire : Didi B révèle l’origine de son plus gros cachet

Invité sur le plateau de la chaîne burkinabè 3TV, Didi B a surpris les téléspectateurs en révélant le montant du plus gros cachet de sa carrière. Une somme impressionnante, obtenue non pas sur scène, mais grâce à son image.

Au détour d’un échange détendu, l’auteur du morceau à succès « Ya pas l’argent dedans » est revenu sur les moments forts de sa carrière. Il a notamment évoqué son concert du 3 mai 2025 au Stade Félix Houphouët-Boigny, qu’il considère comme l’un de ses plus grands accomplissements artistiques.

Mais c’est un autre chiffre qui a retenu l’attention : celui de 600 000 dollars, soit plus de 336 millions de francs CFA. Une somme perçue dans le cadre d’un contrat de trois ans lié à son branding.

« J’ai reçu de très bons cachets lors de mes tournées en Afrique francophone, mais le plus important, je ne l’ai pas gagné sur scène », a expliqué Didi B. Il précise que ce contrat, signé sur trois ans, repose entièrement sur son image : « C’est grâce à mon branding que j’ai pu décrocher un deal de 600 000 dollars. »

Cette déclaration a rapidement fait réagir les internautes. Entre applaudissements enthousiastes et doutes exprimés, les commentaires se multiplient : « C’est possible, il a dit sur trois ans ! » ou encore « C’est un artiste confirmé, ce genre de contrat, c’est pas irréaliste ». D’autres, plus sceptiques, n’ont pas hésité à parler de « dohi » (mensonge), expression populaire en Côte d’Ivoire.

Didi B confirme ainsi qu’au-delà des scènes, l’image d’un artiste peut devenir sa plus grande source de revenus.