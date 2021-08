Côte d’Ivoire : Didi B envoie un message et plein de conseils qui ravit les jeunes

Le célèbre rappeur ivoirien, Didi B a fait une apparition sur Twitter où il lance un message de fort encouragement et plein de conseils qui ravit les jeunes.

Ce dimanche 1er août 2021, la star du RapIvoire Didi B, a fait une déclaration sur sa page Twitter dans laquelle il encourage les jeunes à poursuivre leurs rêves et d’avoir l’humilité de pratiquer toute activité susceptible de leur permettre de s’en sortir dans la vie.

Le fameux artiste rappeur, l’auteur du tube à succès «Ya pas l’argent dedans», a également fait savoir que certains prétendaient être ce qu’ils n’étaient pas et estime que cela peut conduire à leur échec. Il invite donc les jeunes, qu’ils soient ivoiriens ou pas, à rester humbles afin de mieux réaliser leurs rêves.

Cette apparition de l’illustre membre du groupe «Kiff No Beat» sur Twitter, a suscité des réactions chez ses followers qui partagent non seulement son avis mais aussi le remercient et le félicitent pour ses conseils et ses actes illimités d’humilité.

Didi B, de son vrai nom Bassa Zéréhoué, est le leader et membre fondateur du groupe ivoirien du rap «Kiff No Beat» maintenant disloqué. Il faut aussi souligner qu’il est d’une famille plutôt musicienne à l’image de son père Bassa Bomou pianiste, comédien et sa mère feue Pehoula Zéréhoué, danseuse, chorégraphe; tous originaires du village KIYI.

Il connut un grand succès à travers le morceau «Puissant» en featuring avec Afro B, et «Assinie» qui fait référence à une ville balnéaire presqu’île située au sud-est de la Côte d’Ivoire. C’est une sous-préfecture du département d’Adiaké dans la région du sud comoé, une ville étincelante à double face.