Côte d’Ivoire : Debordo Leekunfa révèle les raisons de son désaccord avec Sidiki Diabaté

À la surprise de beaucoup et aussi des protagonistes de l’histoire, le lien entre Lionel Messi et Barcelone s’est terminé d’une manière aussi abrupte qu’inattendue.

Après 20 ans et les larmes aux yeux, la star de Rosario n’a pas réussi à renouveler son contrat avec le club catalan et Antonela Roccuzzo était également chargée de rompre les relations publiques avec l’entité, c’est ainsi qu’aujourd’hui, Antonela Roccuzzo a pris une décision drastique et a cessé de suivre le compte officiel de Barcelone @fcbarcelona sur Instagram. Mais ce n’était pas tout puisqu’en même temps il commençait à suivre le Paris Saint Germain sur @psg.

La vérité est que Messi et Antonela étaient heureux de vivre à Barcelone et tout a été donné pour qu’ils continuent de s’y installer. Le joueur est même revenu de ses luxueuses vacances en famille à Ibiza pour justement renouveler son contrat avec le club, l’idée était de signer pour 5 ans avec une réduction de 50% de son salaire.

Du coup, le club a conclu la négociation en raison de l’impossibilité de le signer dans la Ligue espagnole puisqu’il a dépassé la limite de salaire. La famille Messi ne croit pas à cette théorie et même Jorge Messi lui-même a pointé du doigt le président de l’institution : «Demandez au club ce qu’il pense de Laporta», a-t-il déclaré.

De cette improvisation, Antonela Roccuzzo a été choquée et très triste de devoir déménager dans un autre pays. Cependant, il décide de mettre un terme à Barcelone et de renouveler ses énergies pour cette nouvelle étape de la famille en France.

«Une belle étape se termine mais un nouveau chapitre plein d’opportunités s’ouvre ! Tous les changements sont difficiles au début mais ensemble nous continuerons à écrire notre histoire. Nous t’aimons, Leo Messi et avec toi dans chacun d’eux», a-t-elle écrit sur son compte Instagram personnel, où elle compte plus de 16 millions de followers.