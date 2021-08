Côte d’Ivoire : Debordo Leekunfa fait une révélation sur la chanteuse Josey

Emma Lohoues, ivoirienne de naissance, est une actrice, influenceuse, entrepreneuse très connue de la scène ivoirienne. Elle s’est vivement fait connaître à travers plusieurs apparitions notamment dans le film «le Mec Idéal» où elle remporte de nombreux titres grâce à son rôle principal.

Ce mardi 10 août 2021, la chaîne Canal+ a présenté un nouveau numéro exceptionnel de l’émission «Enquête d’Afrique», une émission dédiée aux célébrités et influenceuses africaines. Lors de ce numéro, Enquête d’Afrique a mis le cap sur plusieurs influenceuses dont la blogueuse Yvidero, l’entrepreneuse Emma Lohoues et bien d’autres stars.

Des révélations croustillantes ont été faites sur plusieurs de ces personnalités publiques en particulier sur la belle et magnifique Emma Lolo.

Entrant dans le fin fond de la vie privée de la star, Emma Lohoues a révélé : «Mon spa me rapporte environ 1 million de chiffres d’affaires par jour (…) j’ai investi dans le cosmétique et l’immobilier, j’ai acheté beaucoup de maisons et de terrains, c’est ma nouvelle passion.»

Il faut dire qu’Emma a plus d’une corde à son arc. En plus d’être une excellente actrice, cette dernière est aussi une grande business «woman» et cette sortie sur «Enquête d’Afrique» en est la preuve.

Contrairement à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, Emma Lohoues ne reste pas les bras croisés à attendre qu’un homme subvienne à ses besoins. Elle se bat corps et arme pour atteindre le niveau de vie qu’elle a toujours rêvé d’où cette notoriété aujourd’hui bien méritée.