Côte d’Ivoire : Debordo Leekunfa fait des nouvelles révélations sur la mort de DJ Arafat

Le célèbre rappeur Franco-congolais Niska a récemment expliqué l’histoire de sa fameuse collaboration avec le jeune rappeur ivoirien et faiseur du Gbongbarada, Fior 2 Bior.

C’est dans une interview largement partagée sur les réseaux et relaiée par le Scoop du rap ivoirien que Niska a rendu clair les détails du featuring avec son jeune frère ivoirien.

«…Ça, ce sont des histoires, c’est des aléas de la musique. Je ne le connaissais même pas et c’est… J’étais chez moi, je me suis dit bon ! Je vais faire un tour en Côte d’Ivoire et tout, ça faisait longtemps que je ne suis plus parti là-bas et en plus, c’est un endroit que j’aime bien, tu vois…

Du coup, en prenant l’avion, je tombe sur une vidéo et tout. Un mec sur un plateau télé, il est là, il danse et tout. Une vidéo super virale, tu vois ça me faisait rire de ouf et ça me kiffe le délire. Du coup, arrivé à en Côte d’Ivoire et tout, j’étais posé avec des amis et on parlait.

On dit, oui t’as vu le gars qui a fait la vidéo et tu as partagé et tout… Il cherche à te contacter… Je vais dans mes DM (messages), je crois qu’il m’a envoyé un message. Ah ! Merci pour le partage et tout ça…Je vois qu’il est content de ouf et tout.

Il me propose direct, t’as vu le message ? La vidéo n’est pas encore sortie, t’as vu moi, je me voyais en feat avec toi et tout ça. Et franchement, j’ai regardé la vidéo, ça me parle de ouf, je kiffe de fou et j’ai répondu pourquoi pas ? Et du coup, on est monté au studio, on a fait le track et ça donné, cette folie», a-t-il confié.

La connexion entre les deux rappeurs a donné «Gnonmi avec lait», un concept qui a été une réussite totale et continue même de faire écho jusqu’à présent. Sur YouTube, le clip, sorti il y a environ 4 mois, a déjà franchi la barre des 18 millions de vues.

