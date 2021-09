Côte d’Ivoire : Debordo Leekunfa exige des millions pour une dédicace dans ses chansons

Debordo Leekunfa veut pleinement vivre de son art. L’artiste du coupé-decalé a pris de nouvelles mesures visant à mieux rentabiliser ses œuvres musicales.

Le chanteur ivoirien Debordo a revu considérablement à la hausse le coût de certaines de ses prestations, notamment les spots, c’est-à-dire les dédicaces.

Pour Debordo, en fonction de la position du nom dans le morceau, le prix varie. Les tarifs vont de 1 000 euros ( un peu plus de 650. 000 f CFA) à 5 000 euros (soit plus de 3.000.000). Il a aussi indiqué que, pour les proches, il va falloir débourser la somme de 5 00 euros, soit plus de 300.000f CFA.

L’artiste du coupé-décalé emboîte le pas des stars du Congo qui ramassent une importante pour prononcer le nom d’une personne dans leur morceau.

Debordo Leekunfa qui a observé un long moment de silence, après le décès d’Arafat en août 2019, est en train de faire son retour dans l’arène musicale avec des nouveautés.

Notons que certains internautes n’ont pas manqué de critiquer cette nouvelle mesure instauré par le chanteur ivoirien.