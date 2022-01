Côte d’Ivoire : Debordo Leekunfa annonce une bonne nouvelle pour Didier Drogba

Georgina Rodríguez a fêté son anniversaire avec style : l’influenceuse, en plus de la première de sa série Netflix le 27 janvier, a reçu un cadeau impressionnant de Cristiano Ronaldo, qui a décidé de la chouchouter d’une manière très spéciale en ce jour important. En plus de son cadeau, le footballeur portugais a organisé une fête intime en compagnie de ses enfants.

Le jeudi 27 janvier 2022 restera dans les mémoires de Georgina Rodríguez comme l’un des jours les plus spéciaux de sa vie pour deux raisons : la première, parce qu’elle a créé sa série documentaire «Soy Georgina» sur Netflix, une production dans laquelle elle raconte comment elle la vie était avant de rencontrer Cristiano et comment il est maintenant ; la seconde, parce qu’elle a eu 28 ans et que Cristiano Ronaldo l’a surprise avec un cadeau incroyable qu’elle n’aurait jamais imaginé dans ses rêves.

Cristiano Ronaldo organise une fête d’anniversaire spectaculaire pour Georgina Rodríguez

Georgina, Cristiano et leurs enfants se sont rendus à Dubaï pour passer quelques jours de vacances sur la plage, entourés de luxe et de confort. C’est à cet endroit que le mannequin a reçu l’impressionnant cadeau que le footballeur lui a offert le jour de son anniversaire.

Qu’est-ce que c’était? Rien de plus et rien de moins qu’un salut projeté sur la façade du Burj Khalifa, le plus haut gratte-ciel du monde ; le message annonçait la première de son documentaire et en même temps il lisait «Joyeux anniversaire, Gio».

Le détail impressionnant a été partagé par l’attaquant de Manchester United sur son compte Instagram, une publication accompagnée d’un message disant : «Félicitations mon amour».

Actuellement, la publication compte plus de 30 millions de vues. À tout cela, Georgina a répondu et a également partagé des détails sur la célébration de son anniversaire .

«Ainsi se termine cette journée passionnante. Les mots ne sortent pas. Merci, merci, merci Christian. Tu ne peux pas me rendre plus heureux chaque jour. Merci Dubaï de nous avoir toujours si bien traités et de nous avoir fait sentir comme chez nous. Merci à tous ceux qui ont travaillé pour rendre cette journée si spéciale. Et merci à vous tous qui êtes toujours là et qui êtes heureux pour mon bonheur et celui de ma famille. Il t’aime avec son cœur», a écrit le mannequin.

Parmi les photos que Georgina Rodríguez a partagées, on voit qu’elle a également célébré son anniversaire dans un espace VIP exclusif sur la plage avec une table avec des pétales de rose, des ballons, de la nourriture et des images d’elle avec Cristiano Ronaldo.