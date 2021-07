Côte d’Ivoire : Debordo Leekunfa annonce la date de sortie de son nouveau morceau

Le rappeur ghanéen Sarkodie a révélé qu’il avait une chanson avec Wizkid mais n’a pas sorti la chanson parce qu’il n’aimait pas le résultat.

Sarkodie s’exprimant dans une interview a révélé qu’il est une personne qui veut travailler vers la perfection même s’il sait que personne n’est parfait, mais il fait de son mieux pour se rapprocher de la perfection lorsqu’il s’agit de son travail.

Et pour cette raison, il n’a pas sorti la chanson qu’il a faite avec Wizkid parce qu’il n’a pas aimé le résultat et a estimé qu’ils auraient pu faire mieux qu’eux et c’est pourquoi la chanson a été laissée dans ses archives à ce jour.

Selon Sarkodie, il essaie de travailler vers la perfection et c’est une chose que certaines personnes ne savent pas à son sujet donc peu importe avec qui il travaille quand il sent qu’ils pourraient faire mieux ou n’aime pas le résultat, il ne lâchera pas la chanson.

Cela signifie que Wizkid n’est pas la seule personne avec qui il a travaillé et n’a pas sorti la chanson parce qu’il n’aimait pas le résultat, mais il y en a d’autres qui ont également subi le même sort que Wizkid et leurs chansons ne sont pas sorties.

Certains de ces actes de Sarkodie incitent certaines personnes à le classer comme arrogant parce qu’ils s’attendent à ce qu’il mette tout en œuvre, mais pour lui, son nom et sa marque sont plus importants, il doit donc travailler à la perfection pour ses fans.