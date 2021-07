Côte d’Ivoire : «Celui qui sait écouter deviendra celui qu’on écoute», Alpha Blondy

L’artiste musicien Ivoirien, Koné Seydou, communément appelé Alpha Blondy, vient de laisser un message poignant sur la toile et plein de moralité, qui suscite a suscité beaucoup de commentaires et de réactions et de la méditation.

Ainsi, voici le message rendue publique à travers une publication publié sur sa page Facebook ce lundi 26 juillet 2021. «Celui qui sait écouter deviendra celui qu’on écoute.»

Les minutes qui ont suivi cette publication d’Alpha Blondy, bien connu pour ses sorties pleines de significations, ont été sanctionnées en si peu de temps de très nombreuses likes et de commentaires sur la toile par les internautes.

En effet, de ces commentaires émanant des acteurs de la scène politique et des différentes couches sociales, on retient que chacun y tire sa leçon sa moralité à partir de cette publication qui fait le buzz.