CÃ´te d’Ivoire : ce qui sâ€™est passÃ© entre Claire Bahi et Serge Beynaud ce mardi

Claire Bahi, ex-Première dame du Coupé-décalé, devenue aujourd’hui chantre chrétienne, a enfin fait la paix avec Serge Beynaud.

Dans son ancienne vie d’artiste Coupé-décalé, Claire Bahi n’était pas en odeur de sainteté avec l’arrangeur chanteur Serge Beynaud avec qui elle a pourtant collaboré sur son tout premier single intitulé «Bobaraba deni» en 2008.

On se souvient encore de la réaction du mannequin des arrangeurs lorsque Claire Bahi avait décidé de se retirer de l’édition 2018 du Prix international des musiques urbaines et du Coupé-décalé.

Serge Beynaud avait ouvertement affirmé que Claire Bahi n’avait rien produit cette année-là; raison pour laquelle, elle se retirait pour ne pas être ridiculisée par les jeunes artistes. Une sortie qui avait mis Claire Bahi dans tous ses états, la poussant à traiter Serge Beynaud de sorcier.

Convertie au Christianisme, Claire Bahi a récemment demandé pardon à l’arrangeur. Pour joindre l’acte à la parole, elle s’est rendu chez Serge Beynaud, comme le témoigne une vidéo postée sur sa page Facebook ce mardi après-midi.

«Je suis venu serrer mon frère dans les bras. Je suis venu voir mon frère et demander pardon. Je suis chez mon frère Serge Beynaud … Je suis trop contente. C’est Jésus qui fait tout ça. Il n’y a rien dans l’orgueil; il m’a reçue chez lui… Que Dieu le bénisse», a-t-elle déclaré.

Quant à Serge Beynaud, il a également affirmé qu’il n’y a plus d’histoire entre lui et l’ex-Première dame du Coupé-décalé.

«Voilà Claire Bahi, voilà la Beynaumania; on reprend là où tout a démarré. On était ensemble au début, on a toujours été ensemble. Ce n’est pas maintenant qu’on va se séparer. Maintenant, c’est en Jésus», a-t-il soutenu, tout en annonçant une prochaine collaboration avec La Mama. «On va faire un son à la gloire de Jésus», a-t-il ajouté.