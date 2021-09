Côte d’Ivoire : «Carmen Sama peut t’interdir de voir Rafna, Hambak n’est plus là», Makosso à Tina Glamour

La réaction du Général Makosso Camille lors de son direct de ce samedi 4 septembre 2021 suite à la vidéo de Tina Glamour adressée à Carmen Sama. Tina Glamour s’est à nouveau attaquée à Carmen Sama, toujours dans l’affaire de DJ Arafat.

Makosso Camille visiblement très remonté contre la mère du défunt DJ Arafat déclare dire plus haut ce que beaucoup pensent bas : «Peut-être que les gens ont peur de te le dire, mais moi je vais te dire aujourd’hui maman Tina, tu as tort», explique t’il avant de poursuivre.

«Tu insultes Carmen pourquoi ? Jusqu’à insulter ses parents ! Bon, Carmen peut-être, tu peux l’insulter, marcher sur elle… c’est ta fille. Mais tu associes ses parents à ça pourquoi ?», fait-il remarquer en poursuivant.

«Aujourd’hui là, les parents de Carmen sont en droit de dire à leur fille que cette femme là, on ne veut plus te voir avec elle, parce qu’elle a déshonoré notre famille. Et Carmen peut t’interdir de voir Rafna toute ta vie. Tu vas faire quoi ? Rien ! Hambak n’est plus là !», Makosso Camille.