Côte d’Ivoire : Carmen Sama, la veuve de DJ Arafat fait une révélation sur Sidiki Diabaté

Debordo Leekunfa est très en vue sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Pour cause, l’artiste Coupé-décalé, s’est attaqué au chanteur congolais Fally Ipupa qui a récemment dévoilé la liste des pays qu’il sillonnera dans le cadre d’une série de spectacles à travers l’Afrique.

Une liste sur laquelle figure la Côte d’Ivoire. En effet, «Dicap la merveille» est attendu sur les bords de la lagune Ebrié dans le mois de décembre prochain. Et certaines indiscrétions nous informent que les prix des tickets des prochains concerts de Fally à Abidjan, seront encore plus chers que ceux de l’année dernière.

C’est donc ce qui a poussé l’ex-meilleur ami de Dj Arafat à multiplier les publications sur sa Facebook, contre Fally Ipupa et l’ensemble des artistes congolais. «Fally est très nul face à Debordo et d’ailleurs aucun artiste congolais ne peut chanter devant moi. Concert d’artiste congolais en Côte d’Ivoire, c’est une grosse arnaque. C’est ‘’les ya ba amour, ya ba tendresse».

«Pas plus, ils ne forcent même plus. Un concert de congolais en Côte d’Ivoire, c’est de l’arnaque. Depuis on est petit, c’est même ‘’ndombolo la’’. Ramenez-nous autre chose», a lancé Debordo qui a même traité le peuple congolais de raciste.

Ces différentes sorties de Debordo ont bien évidemment suscité de nombreuses réactions dont celle de Safarel Obiang. «Mon vieux Debor, tu es l’un des doyens les plus dangereux du coupé-décalé qui nous reste et on doit respecter ça, mais affaire de Fally, tu es dedans là, moi je ne suis pas à l’aise avec ça. Pardon le vieux, il faut doser», a commenté Safarel Obiang.

Et la réponse du Mimi se s’est pas faite attendre. «Petit Safarel, je prie Dieu que tu reviennes à la raison parce que si moi Debordo je décide d’arrêter le Coupé décalé. Petit même un spectacle, tu n’auras plus, renseignes toi sur tous ceux qui se sont attaqués à Debordo, comment ils ont fini. Je répète toujours tout le monde est mort sauf moi seul, petit Dieu m’inspire, faut faire attention à ce que tu fais», rapporte Afrique-sur7.