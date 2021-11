Côte d’Ivoire : Carmen Sama en couple avec Molare ? La veuve de DJ Arafat fait une annonce !

Un peu plus de 2 ans après la mort de DJ Arafat, sa veuve Carmen Sama semble passée à autre chose. Virées nocturnes, séjours dans des hôtels de luxe, achats de voitures, tel est désormais le nouveau style de vie de la belle Carmen.

Invitée récemment à l’émission Life week-end diffusée sur la chaîne Life Tv, elle s’est prononcée en toute sincérité, sur la vie luxueuse qu’elle mène depuis la tragique disparition de son amoureux, Ange Didier Houon alias DJ Arafat.

En effet, Carmen Sama a fait savoir que les séjours dans des hôtels 5 étoiles, les voitures et bien d’autres choses sont des cadeaux que lui offrent ses prétendants.

«Je suis célibataire, mais très courtisée. Ils sont des milliers qui me courent après. Mes voyages, ma vie de luxe, ce sont les prétendants qui me les offrent. La boutique me permet juste de m’équilibrer, sans plus. Mais je suis toujours célibataire», a soutenu Carmen Sama.

Mardi, la mère de la petite Rafna a annoncé via son compte Snapchat, qu’elle comptait se marier bientôt : «Famille, je me marie bientôt (…) Grâce à Molare, je ne suis plus célibataire», a-t-elle indiqué, rapporte Afrique-sur7.

Une nouvelle qui suscite déjà de chaudes discussions sur les réseaux sociaux. Pour rappel, Carmen Sama était, lundi 15 novembre, aux côtés de Molaré et de Mokobé au concert de Magic System au Palais de la Culture d’Abidjan.

Yao Maryse Carmen alias Carmen Sama a eu le mérite d’avoir gagné le cœur du big boss de la Yorogang, Ange Didier Houon alias DJ Arafat. Mais c’est pendant que nos deux amoureux se préparaient à célébrer leur mariage civil, que la mort a fauché le Beerus Sama un lundi 12 août 2019 dans un terrible accident de moto. Dépitée, Carmen Sama avait même failli mettre un terme à sa vie.