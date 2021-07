Côte d’Ivoire : Camille Makosso contre la légalisation de l’homosexualité

Après qu’une rumeur véhiculée par Chris Yapi, selon laquelle le gouvernement ivoirien envisage de légaliser le mariage homosexuel dans le pays, le Général Camille Makosso, l’homme de Dieu se met dans tous ses états.

Dans un direct réalisé sur sa page Facebook le 28 juin 2021, le Général Camille Makosso a montré son opposition face à une prochaine et possible légalisation de l’homosexualité dans son pays la Côte d’Ivoire.

Le roi de la marmaille, y va jusqu’à mettre en garde le gouvernement ivoirien, dans une vidéo qui a duré tout au plus 38 min, postée ce 28 juin dernier sur sa page Facebook.

Dans la vidéo en question, il a exprimé toute sa répugnance ainsi que son indignation face à cette loi qui pourrait être très bientôt adopté par l’assemblée nationale ivoirienne.

«L’ Afrique n’est pas encore prêt pour ça, et puis on ne sera jamais prêt pour ça», a-t-il déclaré avant d’ajouter : «Pour l’heure enlevez même ça dans votre tête, je ne pense même pas que le Président Ouattara est assez fou pour tomber sur la tête, pour aller parler de ça, ce n’est pas possible. Il ne peut pas, son Imam va le maudire… C’est un avertissement qu’on donne.»

Dans la vidéo, il a également fait savoir qu’il n’a rien contre ceux qui pratiquent l’homosexualité : «Je ne suis pas contre les gays, je ne suis pas contre les lesbiennes… la vie c’est un choix».

