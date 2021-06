Côte d’Ivoire : bonne nouvelle pour le chanteur guinéen Grand P

La compagnie canadienne Éloquence Music Group est désormais la maison de distribution de la Star Guinéenne Grand P, sur toutes les plateformes Éloquence. Ce label prend en compte une grande part de marché du rap canadien francophone et des artistes de renoms comme Blacko Sniper.

De ce fait, La distribution de son catalogue musicale ainsi que les spectacles en Amérique et en Europe sont déjà en préparation. C’est ce Samedi 26 juin 2021 aux environs de 22 h que l’information a été diffusée sur le compte officiel du musicien Grand P lui-même.

Éloquence Music Group est une puissance industrie musicale promotrice d’artistes et de spectacles qui aujourd’hui, dévoile des pépites musicales dans tout le Canada et surtout au Québec. Avec cette signature, l’ambassadeur Grand P, engagé à la cause des personnes vulnérables, pourra sceller sa notoriété encore plus à l’international.

Pour l’instant, l’époux de la Bimbo ivoirienne Eudoxie Yao célèbre paisiblement cette nouvelle. il faut rappeler que Moussa Kaba Alias Grand P est natif de Sanguiana dans la région de Kankan en Guinée.

Cet acteur et chanteur a été relevé au grand public en 2019 comme faiseur de Hip Hop. Il est jusque là, le seul artiste Guinéen à attendre plus de 2 millions d’abonnés sur Facebook. Actuellement, il est en studio avec la star ivoirienne du reggae Ticken Jah.