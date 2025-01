Côte d’Ivoire : Bebi Philip brise le silence sur la rivalité entre Himra et Didi B

Invité ce mercredi dans les locaux d’Abidjanshow.com, le chanteur, producteur et arrangeur Bebi Philip a partagé ses pensées sur ce conflit musical qui fait actuellement couler beaucoup d’encre et de salive dans le monde du rap ivoirien entre les rappeurs Didi B et Himra.

Alors que l’attention se focalise sur cet affrontement musical, Bebi Philip a préféré adopter un regard constructif. «Je constate que c’est positif, parce que ça fait qu’on parle du rap en ce moment. Tant qu’il y a du positif à tirer, c’est bien. C’est le plus important», a-t-il affirmé avec optimisme, soulignant que cette rivalité contribue à mettre en lumière le talent et la créativité du rap ivoirien, un genre en plein essor sur la scène africaine et internationale.

Questionné sur la possibilité de travailler avec Didi B ou Himra, Bebi Philip a répondu avec précaution mais sans fermer la porte : «Ce sont des registres un peu éloignés. Mais dans un certain futur, pourquoi pas ?». Une déclaration qui laisse entrevoir l’espoir d’une collaboration inédite entre des artistes de styles différents.

Par ailleurs, l’interprète de «Move Dadass» et précurseur du coupé-décalé moderne a profité de l’occasion pour partager ses ambitions pour 2025, après une période de silence liée à un différend avec son ancien label. Déterminé à revenir en force, il a annoncé plusieurs projets majeurs, dont le lancement de son nouveau concept musical intitulé «Babi-Pop».

«Pour 2025, je souhaite à mes frères ivoiriens de continuer à cultiver l’esprit de cohésion sociale et d’unité. N’oublions pas que l’esprit ivoirien, c’est la paix. Cette année est une année électorale, et je souhaite qu’elle se déroule dans la sérénité. Musicalement, je vais proposer mes nouveaux projets, dont Babi-Pop, qui sera célébré très bientôt lors d’une dédicace, suivie d’une petite tournée. En 2026, pourquoi pas viser une grande salle ?», a-t-il confié.