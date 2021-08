Côte d’Ivoire – Bassa Bomou : ce qui a provoqué la colère du père de Didi B contre Yves de Mbella

Bassa Bomou n’est pas du tout content. Le père du rappeur Didi B a exprimé sa colère contre l’animateur-présentateur Yves de Mbella. Qu’est-ce qui a donc poussé le géniteur de Mojaveli, hors de lui ?

Il y a quelques jours, Bassa Zéréhoué Diyilem, plus connu sous le nom Didi B, participait à l’émission Télé d’ici Vacances animée par Yves de Mbella.

Le présentateur de la chaine NCI qui a bien voulu savoir le secret de la réussite du jeune rappeur de Kiff No Beat s’est empressé de lui demander s’il avait eu recours à un marabout.

«C’est une réussite, signer avec Booba, avoir des tubes qui s’enchainent. Alors, c’est quoi, c’est le marabout», a cherché à savoir l’animateur de Rien à cacher. Didi B a répondu par la négative.

Cette attitude n’a pas été du goût de Bassa Bomou, le père de Didi B. Le pianiste-comédien, transfuge du Ki-Yi Mbock, a tenu à le faire savoir à travers une vidéo publiée sur la toile.

«Ce qui vient de se passer n’est pas professionnel. C’est irrespectueux et c’est non-professionnel. On invite un artiste sur scène et puis on lui dit voilà ton évolution et on lui dit : il n’y a pas un marabout derrière», a dénoncé le géniteur de Mojaveli.

Visiblement très remonté, Bassa Bomou a ajouté : «Vous pouvez faire ça à un artiste international ? Vous pouvez appeler Fally comme ça sur scène et lui demander si son succès-là, c’est un marabout ? Ça, c’est une insulte envers l’artiste. En fait, vous êtes en train de dire à l’artiste qu’il n’a pas de talent. Vous ne reconnaissez pas…Là où il est arrivé, s’il n’y a pas de marabout, c’est qu’il ne peut pas y arriver. C’est ce que vous êtes en train de lui dire entre deux rires.»

Par ailleurs, Bassa Bomou n’a pas apprécié la familiarité entre Yves de Mbella et son fils sur le plateau télé. «C’est quoi cette familiarité ? Il faut rester professionnel, c’est un artiste», a-t-il enfoncé. Il faut souligner que plusieurs internautes ont apporté leur soutien au père de Didi B.