Côte d’Ivoire : Bamba Ami Sarah envoie un message à la veuve de DJ Arafat, Carmen Sama

Invitée, lundi à l’émission Pplk diffusée sur La 3, la chanteuse Coupé-décalé, Bamba Ami Sarah, a envoyé un message à la veuve de DJ Arafat, Carmen Sama.

Yao Maryse Carmen alias Carmen Sama a eu le mérite d’avoir gagné le cœur du big boss de la Yorogang, Ange Didier Houon alias DJ Arafat. Mais c’est pendant que nos deux amoureux se préparaient à célébrer leur mariage civil, que la mort a fauché le Beerus Sama un lundi 12 août 2019 dans un terrible accident de moto.

Dépitée, Carmen Sama avait même failli mettre un terme à sa vie. Un peu plus de deux ans après ce drame, Carmen semble passée à autre chose. Virées nocturnes, séjours dans des hôtels de luxe, achats de voitures, tel est désormais le nouveau style de vie de la veuve de 24 ans.

Le samedi 27 novembre dernier, Carmen Sama était présente au concert du groupe Kiff no beat, à Sofitel Hôtel Ivoire. Et la présence de cette dernière n’est pas passée inaperçue. Appelée sur le podium, Carmen Sama, vêtue d’une petite culotte, a dans un premier temps, embrassé chaque membre du groupe Kiff no beat avant d’exécuter quelques pas de danse.

Elle a ensuite déversé quelques billets de banque sur les 5 loups du Rap Ivoire. Invitée, lundi à l’émission Pplk sur La 3, la chanteuse Coupé-décalé, Bamba Ami Sarah, a envoyé un message à la veuve de Dj Arafat.

«Que tu le veuilles ou pas, il y a l’image d’Arafat en toi. Tous ceux qui ont aimé Arafat, retrouvent un peu son image en toi. Je ne vais pas dire que c’est une prison, mais c’est comme une marque qui est déposée sur toi. Donc quand les gens se sentent un peu heurtés, ça fait un peu de bruit… Donc Carmen, on t’aime. Je pense qu’à travers tout ça, elle doit comprendre que les ivoiriens l’aiment. Qui aime bien, châtie bien», a soutenu Bamba Ami Sarah.

Puis d’ajouter: «Je ne peux pas juger Carmen. Chacun a sa manière de faire son deuil. Peut-être que c’est sa manière à elle de panser la plaie qui est encore ouverte», rapporte Afrique-sur7.