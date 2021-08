Côte d’Ivoire : assis sur des billets de banque, Safarel Obiang sèchement critiqué

L’artiste Coupé-décalé Safarel Obiang s’est attiré les foudres de plusieurs internautes en exposant, à nouveau, des billets de banque sur la toile.

En avril 2019, Safarel Obiang s’attirait les foudres de plusieurs internautes après de nombreuses sorties dans lesquelles il s’affichait avec de nombreux billets de banque.

Face aux critiques des internautes qui dénonçaient un manque d’humilité de l’artiste, ce dernier était monté au créneau pour dire qu’il s’agissait d’une erreur de communication. Il avait même présenté ses excuses tout en promettant de ne plus recommencer.

«J’ai posté ces images par rapport à mon clip ‘’sauter sauter’’ qui devait sortir dans les jours à venir. Vous n’avez pas aimé et je vous demande pardon. Ces images ne voulaient pas dire que je devenais arrogant ou que je n’étais plus humble. C’est le travail; c’est le coupé-décalé qui demande ça. Si vous n’aimez pas, on se doit de vous présenter des excuses. Je vous demande Pardon. Le clip parlait de l’Argent, c’est pour cela que vous avez vu beaucoup de photos de moi avec de l’argent. Je n’ai pas changé de comportement, ce fut une erreur de communication. Vous ne verrez plus ce genre de photos sur mes réseaux sociaux», avait-il soutenu.

Plus de deux ans après, l’artiste semble avoir oublié sa promesse et a posté une photo où on le voit assis dans un caddie, à l’intérieur d’un supermarché, entouré de billets de banque étrangers.

Il n’en fallait pas plus pour que Safarel Obiang s’attire à nouveau les foudres de plusieurs internautes qui ont déploré le fait que l’artiste soit revenu à ses anciennes habitudes.

Cependant, certains fans de l’artiste, plus cléments, estiment qu’il s’agit d’un aperçu du prochain clip qui sortira le samedi 7 août.