Côte d’Ivoire : Ariel Sheney présente ses excuses aux chinois de DJ Arafat, voici le message

La chanteuse gabonaise Shan’L a été sévèrement prise à partie par de nombreux internautes ivoiriens après la mésaventure subie par l’animatrice ivoirienne Yann Bahou au Gabon.

Yann Bahou, officiant sur la chaîne de télévision A+ Ivoire, est au cœur d’une vive polémique qui alimente les réseaux sociaux depuis ce vendredi. En effet, l’animatrice ivoirienne a relaté sa mésaventure lors de son séjour privé au Gabon, dans le pays du président Ali Bongo.

La consœur dit avoir été interpellée dès son arrivée, à la sortie de l’aéroport de Libreville, par la police gabonaise, alors qu’elle avait passé tous les contrôles sans aucun souci. Elle sera ensuite enfermée dans une cellule, privée de nourriture, avant d’être remise dans un avion manu militari pour son retour en Côte d’Ivoire.

Une histoire incompréhensible fortement décriée sur la toile. Alors que l’affaire continue de faire grand bruit, la chanteuse gabonaise Shan’L, très fréquente en Côte d’Ivoire et dont la réaction est très attendue, a complètement ignoré cette affaire.

En effet, la Gabonaise a posté une vidéo pour faire la promotion d’un Lycée à Libreville. Cette publication a bien suscité les réactions musclées de plusieurs internautes qui estiment qu’elle devait plutôt se prononcer sur l’affaire de Yann Bahou, d’autant plus que la Côte d’Ivoire est un pays qu’elle fréquente régulièrement.

«Toi, tu devrais être la première à parler dans cette affaire parce que, Ivoirien t’a trop bien prise mais tu te joues les aveugles OK», s’est insurgé un internaute.

«Genre tu es sourde ? Tu es aveugle ? Tu es muette non (…) Tu fais vu et ignoré. Ce n’est pas vous, c’est la Côte d’Ivoire qui vous donne nom. On pense que tout ce qui vient d’ailleurs est bon. Pourtant ceux qui viennent d’ailleurs sont plus médiocres. Je n’ai pas aimé hein», a dénoncé un autre, rapporte Afrique-sur7.