Côte d’Ivoire : Ariel Sheney parrain de l’anniversaire de décès d’Arafat, Dandy Lou clarifie tout

A quelques jours de la commémoration de l’AN 2 du décès d’Arafat, une polémique surgit. Ariel Sheney serait en effet le parrain artistique de l’anniversaire 2 du décès d’Arafat. La Mémé d’Arafat, Directrice de la Fondation Arafat, clarifie tout.

Sré Jean Ariel, dit Ariel Sheney, l’ancien poulain de Dj Arafat serait le parrain artistique de la commémoration de l’AN 2 du décès de feu Daishikan. Une annonce qui crée des grincements de dents du côté des fans de feu Arafat. Qu’en est-il exactement de ce parrainage qui crée déjà la polémique ?

Interrogée par le site Vibe Radio.ci, la Mémé de Dj Arafat, Mme Dandy Lou (Présidente de la Fondation Dj Arafat For Ever), en charge de l’organisation des commémorations de l’anniversaire 2 du décès d’Arafat, nous en dit plus sur cette affaire: «La Fondation Arafat n’a rien à voir avec ce programme ou Ariel Sheney serait le parrain de la commémoration du décès d’Arafat», précise t-elle.

Avant d’indiquer: «Le programme qui a été livré est celui de la communauté Atchan qui est venu nous voir pour faire de leur côté une commémoration en hommage à Arafat dans le village de Blockauss le 12 Août. C’est leur activité à eux pour le 12 Août 2021», fait savoir la Mémé

Qui ajoute : «Désormais toute personne qui souhaite utiliser l’image de mon défunt petit-fils Arafat, va devoir au préalable entrer en contact avec nous à la fondation et avoir notre accord. Avec la communauté Atchan de Blockhaus, on a conclu qu’ils verseront 30% à la suite de leur activité en hommage à Arafat», a expliqué sur la radio, La Directrice de La Fondation Dj Arafat For Ever, Mémé Dandy Lou.