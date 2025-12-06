Côte d’Ivoire : Ariel Sheney annonce le décès de son père, trois jours après la perte de son épouse

Le chanteur ivoirien Ariel Sheney traverse une période particulièrement difficile. Samedi 6 décembre 2024, l’artiste a annoncé le décès de son père, le pasteur Srê Jean Djiétohi, seulement trois jours après la disparition de son épouse, Nadiya Sabey, emportée par un cancer le 3 décembre.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Ariel Sheney a exprimé sa profonde douleur. « C’est avec une douleur indicible que je vous annonce le décès de mon père, le pasteur Srê Jean Djiétohi. Quelques jours seulement après la perte de mon épouse bien-aimée, un autre pilier de ma vie s’en est allé », a-t-il écrit. Il a ajouté : « Je perds mon père, mon guide, ma force tranquille. »

Le chanteur a également précisé que les condoléances pour son père seront reçues après l’inhumation, par respect pour le deuil déjà engagé suite au décès de son épouse. « Merci pour votre soutien silencieux, vos prières, et votre discrétion dans ces heures d’épreuve pour ma famille et moi », a-t-il ajouté.

En l’espace d’une semaine, Ariel Sheney a perdu deux êtres chers, une double épreuve qui touche profondément son entourage et ses fans.