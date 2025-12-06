Close Menu
Côte d’Ivoire : Ariel Sheney annonce le décès de son père, trois jours après la perte de son épouse

Gontran AdjanPar 1 Min de lecture
Ariel Sheney // © DR

Le chanteur ivoirien Ariel Sheney traverse une période particulièrement difficile. Samedi 6 décembre 2024, l’artiste a annoncé le décès de son père, le pasteur Srê Jean Djiétohi, seulement trois jours après la disparition de son épouse, Nadiya Sabey, emportée par un cancer le 3 décembre.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Ariel Sheney a exprimé sa profonde douleur. « C’est avec une douleur indicible que je vous annonce le décès de mon père, le pasteur Srê Jean Djiétohi. Quelques jours seulement après la perte de mon épouse bien-aimée, un autre pilier de ma vie s’en est allé », a-t-il écrit. Il a ajouté : « Je perds mon père, mon guide, ma force tranquille. »

Le chanteur a également précisé que les condoléances pour son père seront reçues après l’inhumation, par respect pour le deuil déjà engagé suite au décès de son épouse. « Merci pour votre soutien silencieux, vos prières, et votre discrétion dans ces heures d’épreuve pour ma famille et moi », a-t-il ajouté.

En l’espace d’une semaine, Ariel Sheney a perdu deux êtres chers, une double épreuve qui touche profondément son entourage et ses fans.

Journaliste culturel pour Afrique Showbiz, j'ai un vrai penchant pour la musique et les artistes, du coup, les reportages sur les concerts et événements culturels, c'est tout moi.

