Côte d’Ivoire : Ariel Sheney donne son point de vue sur la chanteuse Claire Bailly

La star de la musique ivoirienne Ariel Sheney s’est exprimée récemment sur la conversion de sa sœur Claire Bailly en chrétienne et sa décision d’abandonner le coupé-décalé.

Cependant, si Ariel Sheney est heureux que celle-ci se soit donnée à Jésus-Christ, il a du mal à cerner pourquoi elle n’a pas envisagé de faire cohabiter son ancienne musique et le seigneur.

«Si Claire Bailly veut gagner des âmes, qu’elle revienne. Je ne sais pas ce qu’elle a vécu dans le coupé-décalé, parce que chacun a vécu le coupé-décalé à sa façon…Je suis content que Maman Claire Bahi se soit donnée à Christ entièrement, mais une chose est de donner sa vie à Christ et une chose est de devenir chantre», a laissé entendre Ariel Sheney, rapporte Ivoireshow Magazine.

Poursuivant son raisonnement, il lance : «Elle peut combiner les deux, c’est une bonne chose… Mais le Christ est venu pour les païens, pas pour les chrétiens, donc si elle veut gagner des âmes, qu’elle revienne souvent voir ses copines».

Pour rappel, ça fait plus d’un an et demi que la sœur Claire Bailly a quitté le milieu du showbiz pour se consacrer au seigneur et le louer. Elle également en train de préparer un album dont la sortie imminente et intitulé «Jésus-Christ est la lumière du monde.»