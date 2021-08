Côte d’Ivoire : après sa séparation avec Grand P, Eudoxie Yao annonce une bonne nouvelle

La rupture entre Grand P et Eudoxie Yao est le sujet qui est au centre de toutes les attentions depuis quelques semaines. La go Bobaraba, de son côté, semble être décidée à tourner la page et fait une annonce.

Dans une publication publiée sur compte Facebook ce dimanche 22 août 2021, Eudoxie Yao pardonne Grand P.

«Éh mes bb vous ne faites que me demander pardon pourtant j’ai pardonné à Grand P mais nous ne sommes pas encore en couple moi je l’observe pour voir s’il est vraiment sincère…», Eudoxie Yao.

Rappelons que, la star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, avait annoncé la fin de son aventure amoureuse avec le chanteur guinéen Grand P le samedi 24 juillet.

«Bonsoir mes bb, juste vous informer que moi et Grand P, la relation est terminée, je passe à autre chose. Merci», a-t-elle posté.