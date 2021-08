Côte d’Ivoire : après l’an 2 du décès de DJ Arafat, Badro Escobar pose un acte fort

Nabilla continue de mener sa vida loca ! En effet, la femme de Thomas Vergara s’affiche dans des tenues toujours aussi sublimes. Elle opte pour un sexy décolleté.

«Aujourd’hui cela fait 8 ans que nous nous aimons plus que tout, nous avons construit notre vie ensemble et fondé notre famille», a-t-elle dit au sujet de sa relation.

Peu avare sur les réseaux sociaux, elle donne régulièrement un aperçu journalier de sa routine et de son train de vie. Un train de vie fort animé en somme. Entre ses partenariats, ses activités et surtout sa vie de jeune maman, elle ne voit pas le temps passer. Ses journées sont donc bien remplies.

Elle n’oublie pourtant pas de faire plaisir à ses fans et de les régaler avec des clichés incendiaires. Incendiaire, elle l’est dans son décolleté. Un décolleté qui met en avant sa poitrine volumineuse. Une belle poitrine XXL qui semble prête à faire exploser son armature.

Elle nous offre aussi un make-up de star, comme à son habitude. Contouring, lèvres suavement mises en valeur et brushing impeccable. Plus tôt déjà, elle incendiait la Toile avec une robe ultra moulante. Robe sexy qui mettait elle aussi ses formes en valeur.

Une photo qui lui avait valu plus de 330 000 likes. Un exploit de plus pour la it girl aux 6,7 millions d’abonnés sur Instagram. Nabilla passe donc ses vacances en Turquie, au côté de son fils, Milann et de son chéri Thomas. La belle vie somme toute !

«Il commence à faire des petites phrases», raconte la star au sujet de son bambin. «You want to see dinosaur ? Monkey, Hippo ?» lui demandait-elle tout en le baladant.

Entre temps, la star a aussi dû en découdre avec son chéri au sujet de l’apprentissage de sa langue. Va-t-il parler anglais ou étudier dans une école française comme le veut Thomas ?

«Notre fils vit à Dubaï, donc pour communiquer avec tout le monde et pas que la communauté française, il faut parler l’anglais. Il faut comprendre cette langue», a-t-elle dit.

Si sa vie de famille semble heureuse, Nabilla a tout de même quelques soucis avec des membres de sa famille. La voilà toujours en froid avec son frère, Tarek.

Cela semblerait lié à un souci d’argent, d’après les infos de Clash TV Show. Il faut dire que Tarek était absent des radars ces derniers temps… L’eau va-t-elle couler sous les ponts ?

«La demoiselle a, semble-t-il, prêté à son frère de l’argent qu’il aurait du mal à rendre. Dès que des euros rentrent en jeu, malheureusement, il est rare que les situations s’arrangent», apprend-on donc sur le fameux compte…