Côte d’Ivoire : après deux mois de prison, Molare revient avec un message bouleversant

Gontran AdjanPar 2 Min de lecture
Molare // © DR

L’artiste ivoirien Molare a retrouvé la liberté provisoire dans la soirée du lundi 15 septembre 2025, après deux mois de détention au pôle pénitentiaire d’Abidjan. Incarcéré à la suite d’un accident de la circulation ayant coûté la vie à une jeune femme, il a livré un message empreint d’émotion et de gratitude à ses compatriotes.

À sa sortie, Molare a d’abord tenu à avoir une pensée pour Elise Tola, la victime de l’accident, et pour sa famille. « Avant tout, j’ai une pensée pieuse et profonde pour madame Elise Tola et j’exprime encore mon respect et mon soutien à sa famille, qui a choisi la dignité plutôt que l’exposition. Nos familles sont restées soudées dans cette épreuve douloureuse et le resteront », a déclaré l’artiste.

Durant sa détention, Molare dit avoir pris conscience de la dure réalité de la vie carcérale. Il a toutefois salué l’humanité du personnel pénitentiaire et le soutien spirituel reçu.

« Merci aux gardes pénitentiaires pour leur humanité, aux jeunes qui étaient à mes petits soins, aux pasteurs, aux imams et aux aumôniers qui ont rappelé que Dieu est partout », a-t-il confié.

Conscient de la valeur de la liberté, il a ajouté : « Cette épreuve m’a fait prendre conscience de la chance que nous avons d’être en liberté. Elle restera douloureuse, et je ne reviendrai plus là-dessus publiquement. »

Reconnaissant envers ses proches, son équipe et ses fans, Molare a remercié ceux qui l’ont soutenu par leurs prières et leurs messages. L’artiste a également annoncé son intention de tourner la page et de s’investir davantage dans des actions positives pour son pays.

« Aujourd’hui, je veux regarder devant et continuer à travailler pour la jeunesse, la culture, la paix et la cohésion sociale en Côte d’Ivoire », a-t-il affirmé.

Avant de conclure son allocution, il a lancé un message d’unité et d’espérance : « Merci à tous, que Dieu bénisse la Côte d’Ivoire. »

Avatar photo

Journaliste culturel pour Afrique Showbiz, j'ai un vrai penchant pour la musique et les artistes, du coup, les reportages sur les concerts et événements culturels, c'est tout moi.

