Côte d’Ivoire : «Après avoir été chassé de l’anniv…», Carmen Sama sublime

L’ancien footballeur a reçu de nombreuses critiques pour avoir publié cette photo avec Harper. Il y a d’autres utilisateurs qui l’ont soutenu et ont défini cette action comme quelque chose de «normal».

David Beckham et sa fille Harper ont une relation très spéciale. La jeune femme est la plus jeune des quatre enfants du mariage formé par David et Victoria et être la seule fille de la famille fait d’elle en quelque sorte la préférée de papa. L’ancien footballeur se met en quatre pour sa famille et il partage à plusieurs reprises des images avec ses enfants ou sa femme.

Ce vendredi, il est sorti se promener avec la fille de 10 ans et a décidé que c’était le bon moment pour montrer au monde la bonne relation entre père et fille, même s’il ne s’attendait pas aux réactions que les photos généreraient quelques minutes plus tard. …

Les détracteurs sont bientôt sortis..

«Papa et la princesse Leia ont fait une belle promenade ce matin», a écrit l’ancien joueur du Real Madrid accompagné de deux photographies avec la petite Harper sur lesquelles ils apparaissaient se promenant dans une forêt et se donnant un tendre baiser sur la bouche dans le plus pur style. père et fille.

La publication compte 1,3 million de likes et plus de 6 000 commentaires, parmi lesquels figurent ceux de certains «haters» qui n’ont pas hésité à critiquer le baiser de Beckham avec la petite Harper.

«C’est une grande fille, il est temps que tu arrêtes de l’embrasser sur les lèvres», «Il ne faut pas embrasser nos enfants sur les lèvres» ; ou «Assez de bisous sur les lèvres !!!», étaient quelques-uns des commentaires que l’ancien footballeur a reçus dans sa publication.

Quelque chose de tout à fait normal

Mais malgré les mauvais commentaires, il y avait aussi ceux qui ont défendu l’Anglais pour les photos avec Harper : «En République tchèque, c’est normal d’embrasser ses parents sur les lèvres comme ça. J’embrasse ma mère ou mon père à chaque fois que je les vois. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Je comprends que la culture soit différente, mais vous n’avez pas à le détester à chaque fois qu’il embrasse sa fille !», a répondu un autre internaute.

D’autres individus ont soutenu ce commentaire et critiqué ceux qui ne voient pas le baiser entre Beckham et sa fille comme quelque chose de normal :

«Mes pensées sont exactement les mêmes, je n’y vois rien d’étrange, que les gens règlent leurs problèmes» ou «Je suis américain et je ne vois rien de mal à ça… il y a des idiots partout», ont été quelques-unes des réponses reçues.