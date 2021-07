Côte d’Ivoire : Apoutchou national fait des révélations sur sa relation avec Emma Lohoues

Le chanteur français d’origine congolais Dadju a atterri, dans la soirée de ce jeudi 22 juillet 2021, à l’aéroport Cardinal Bernadin Gantin de Cotonou. Comme annoncé, Dadju est à Cotonou pour un concert, organisé dans le cadre de sa tournée africaine.

Le Prince Dadj est bien accueilli dans une ferveur et une ambiance très confortable la preuve que sa venue au Bénin est très attendue par un public désireux de vivre un Show inédit avec l’artiste.

Le concert Dadju aura lieu à Cotonou à 17 h, plus précisément au Palais des Congrès. Les billets sont fixés à 10 000 francs et 15 000 francs, et les réservations à 50 000 francs. En cette période de vacances, ce concert est un moyen pour les jeunes du Bénin et de la sous-région de s’amuser.

Rappelons que Dadju avait annoncé qu’il se rendra en Afrique pour sa «POA Tour Africa» qui débutera le 27 juillet prochain à Cotonou la capitale économique Béninoise. Il sera ensuite au Sénégal et ensuite RDC, pour trois spectacles à Kinshasa, Goma et Brazzaville, le 7, 13 et 14 août.