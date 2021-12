Côte d’Ivoire : Apoutchou national fait de graves révélations sur les enfants de DJ Arafat

Le jeune blogueur ivoirien Stéphane Agbré alias Apoutchou national a déclenché une vive polémique sur la toile, en dévoilant une information assez surprenante sur deux enfants de DJ Arafat, que sont Ézéchiel et sa soeur aînée Lachoina.

«Je viens d’apprendre que les deux enfants de DJ Arafat: Ézéchiel et sa grande sœur Gabrielle sont chez l’assistant social depuis quelques mois. En plus, la fille de Dj Arafat a été violée par des personnes âgées. Le dossier est vraiment lourd. J’ai le premier témoignage de la fille dans un audio. J’attends le deuxième vocal pour sortir oh», a-t-il informé sur sa page Facebook.

Cette information qui, selon nos sources, est fausse, a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux. De nombreux observateurs ont sévèrement critiqué le fils de Bleu Brigitte; et ce, d’autant plus que ce n’est pas la première fois qu’il publie de fausses informations sur les parents du Daishikan.

On se souvient que c’est lui qui était à l’origine de la fake new sur la mort de Bb Carla, la sœur cadette de Dj Arafat. Le général Makosso Camille n’est pas resté silencieux face à cette situation. Dans un message posté sur sa page Facebook, le pasteur a tiré les oreilles à Apoutchou national.

«Hier Bb Carla malade, juste pour les vues et le buzz, on annonce sa mort. Aujourd’hui c’est détruire l’image d’une légende et une famille qui est devenue le moyen pour dépasser les 35 000 ou les 37 000 vues juste avoir un record (…) Être prêt à tout, mentir, inventer des scénarios, créer des faux buzz (…) c’est quoi cette saleté d’acte de sorcellerie (…)

Pourquoi les vues font de nous des monstres sans éthique et sans éducation. Est-ce que c’est tout on casse papos ? Les enfants sont sacrés et encore plus des orphelins traumatisés par une mort tragique de leur père. On est prêt à détruire l’image d’une légende juste pour l’argent de Facebook ? Pourquoi ?», a déploré Camille Makosso.

Puis d’ajouter: «Je vous en prie. Prions pour les enfants de Dj Arafat et respectons sa mémoire en laissant ses enfants dans nos sales buzz», rapporte Afrique-sur7.