Côte-d’Ivoire – Ali le code : «Je vais vous présenter une nouvelle marque de tabac…», Tina Glamour

Depuis la mort de Houon Ange Didier, également connu en tant qu’Arafat DJ, le 31 août 2019, sa mère, Tina Glamour et l’un de ses meilleurs amis, Ali le code, se menaient une véritable guerre sur les réseaux sociaux. Mais les choses semblent désormais rentrer dans l’ordre.

Ali le code n’avait pas la langue dans sa poche quand il lançait des attaques contre dame Logbo Valentine, aussi appelée Tina Glamour. Cet ancien membre de la Yorogang accusait ouvertement la mère de feu Arafat DJ de ne pas pérenniser l’oeuvre musicale du roi couper décaler.

Il a même révélé qu’elle a vendu les voitures de son défunt ami. «C’est à crédit il a payé hein ! C’est moi Ali le code. J’ai soldé en bas, c’est ma signature. Les voitures sont où ? Chez les Propriétaires. Ayez les c… de dire la vérité. Vendues tout simplement par mère Nati. C’est pour son fils oh. Avec tout ça il n’y a pas d’argent pour promouvoir la musique d’Arafat. C’est sa mère», a-t-il dit après une sortie de Youyou Toits Rouges sur une chaine de télévision.

Plus récemment, Tina Glamour a présenté une nouvelle marque de tabac à l’effigie d’Arafat DJ. «Je vais vous présenter une nouvelle marque de tabac, ce qui est intéressant, c’est que c’est à l’effigie de Daishi, quand on me demande la permission, quand on me respecte, quand on vient vers moi pour dire voilà, on veut utiliser l’image de votre fils et que je valide, voilà ce que ça donne, c’est un tabac qui est bio, et qui est destiné aux consommateurs de chicha. Ça sent bon, c’est agréable, parce que le Daishi est agréable», s’était exprimée la mère de BB Carla.

Mokobe salue l’entente retrouvée entre Tina Glamour et Ali le code

La réaction d’ Ali le code n’a pas tardé. L’ancien militaire de l’armée française a appelé les Chinois à boycotter ce nouveau produit.

«Depuis le monde est monde avez-vous déjà vu un artiste en effigie sur un paquet de cigarettes ? Un artiste prête son image pour le bon sens de la vie. Pendant qu’on essaie de sensibiliser tous les fumeurs du monde entier avec des images fortes, nous en Côte d’Ivoire, c’est DAISHI, on utilise sur un paquet de cigarettes pour de l’argent … Quel est le but ? Inciter la jeunesse à fumer ?», a recommandé l’ex-compagnon du Daishikan.

Fort heureusement, la paix est revenue entre Ali le code et Tina Glamour. C’est le jeune Ivoirien lui-même qui a donné l’information à travers une publication sur sa page Facebook.

«Ce n’est pas montage c’est djidji (vrai, NDLR). L’union Fait la force et la détermination ne sera que plus grande. Désormais c’est Maman Tina Glamour. Fondation Arafat DJ Forever», a-t-il écrit.

Cette nouvelle a réjoui Mokobe, qui n’a pas manqué de le signifier. «Enfin. Voilà petit frère, c’était la bonne décision une maman reste une maman et on lui doit le respect ta sciencéééé comme jamais. Arafat, paix à son âme, serait heureux l’union fait la force», a commenté le rappeur malien.