Côte d’Ivoire : «A un moment de ma vie, j’ai voulu laisser ma femme pour épouser une blanche», Pasteur Zahui

Le pasteur Wilfried Zahui a été invité ce lundi 12 juillet 2021, sur les antennes de Vibe Radio, une radio locale ivoirienne. Le but de cette émission était de savoir un peu plus sur sa relation avec Dieu et sa vie depuis la polémique qui s’est construite autour de lui lors du concert de KS Bloom.

Pendant son intervention, il a abordé une partie sombre de son mariage tout en affirmant qu’il a failli commettre l’irréparable avec son épouse. Il a dit ceci: «A un moment de ma vie j’ai pensé laisser ma femme pour épouser une blanche, tellement qu’il y avait assez de difficultés dans notre couple».

Cet homme de Dieu est marié légalement depuis 2014, ce sont 07 années de vie commune qu’il a passées avec son épouse. L’homme de Dieu Zahui Wilfried dit qu’il y a d’énormes difficultés dans les jeunes couples. Il s’est marié à 25 ans et il y a des situations dont il avait du mal à faire face.

Il a aussi dit que les 3 premières années du mariage légal sont très complexes; c’est pendant ce moment qu’on découvre certaines failles du partenaire avec lequel on vit.

Son témoignage est très édifiant. Il a montré que ce qui peut garantir la durée de vie d’un couple, c’est Jésus-Christ. Puisqu’il a foi en Dieu, il a cru que cette femme qu’il a mariée lui a été donnée par le Seigneur. En acceptant cela, on peut trouver le moyen de transformer les défauts de l’autre en qualité, on peut combler les insuffisances du conjoint en s’appuyant sur la force qu’on tire de la parole de Dieu.

Ce message va à l’endroit de tous ces jeunes couples mariés qui se disent que la meilleure décision à prendre lorsque survient un problème dans le foyer, c’est le divorce. Pasteur Zahui a dévoilé son secret pour prouver qu’il ne s’est pas trompé en épousant celle qui fait son bonheur aujourd’hui.