Côte d’Ivoire : a peine sorti de prison, Commissaire 5500 fait déjà des folies

Sorti de prison cette fin de mois de juillet 2021, le célèbre opérateur économique Commissaire 5500 fait déjà des folies. Ce n’est plus un secret pour les populations ivoiriennes depuis ce vendredi.

Arrêté et incarcéré pour arnaque, extorsion de fonds, abus de confiance et chantage, le légendaire Commissaire 5500 à l’état civil Abdoulaye Raimi a été libéré ce vendredi 30 juillet 2021. C’est une grande et bonne nouvelle qui ravit la plupart des proches de Commissaire 5500 qui étaient impatients de revoir le visage de leur confrère.

Mis en liberté il y a 24 heures, Abdoulaye Raimi a voulu rattraper les moments passés à la maison d’arrêt et de correction d’Abidjan «MACA» en faisant des folies financières. En effet, à peine sorti de prison, le renommé opérateur économique commissaire 5500 s’offre des parues en or de 18 carats «selon le carnet de reçu» d’une valeur de 3.200.000 fcfa.

Décidément le plus célèbre et riche des opérateurs économiques ivoiriens n’a pas perdu le temps pour reprendre ses anciennes habitudes.

Il faut rappeler que Commissaire 5500 a été arrêté en 2019 pour une affaire d’escroquerie dont le montant était estimé à 180.000 euros «plus de 118 millions de Fcfa». Il aurait été mis dans le pétrin par son frère ainé dénommé Kandé qui serait l’auteur de cette arnaque.