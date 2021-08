Côte d’Ivoire : «A part Josey, le reste, c’est de la vulgarité», Dothy Z

Dans une vidéo sur sa page officielle Facebook, la webhumoriste Yvidero a annoncé a ses abonnés qu’elle sera entendu au tribunal d’Abidjan dans l’affaire qui l’oppose à l’incarcére Love Gugu, demain vendredi 20 août 2021 à 09h, devant un juge.

La cyberactiviste ivoirienne, Love Gugu crépit à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA) depuis quelques jours. Précédement, elle avait traitée Yvidero, la webhumoriste ivoirienne «lesbienne» dans une vidéo.

Par la suite, cette dernière a porté une plainte contre Love Gugu. Face à cette nouvelle polémique qui mine la ville d’Abidjan, et qui divise les internautes, l’humoriste a décidé à travers un direct publié sur page facebook, apporter plus de précisions sur l’affaire qui la concerne d’avec Love Gugu.

«À toutes mes Etoiles (fans) qui ne cessent de briller, je tenais déjà à m’excuser du fond du coeur pour cette semaine difficile que vous avez dû supporter de par ma faute, avec cette histoire montée de toute pièce pour chercher à me salir, à me nuire, à me détourner de mes objectifs», s’exprime d’entrée Yvidero avant de rélèver qu’elle sera demain devant un juge pour se faire entendre.

«Aujourd’hui l’heure n’est plus à chercher les coupables mais plutôt à ce que le droit soit lu et appliqué dans les règles de l’art. Demain comme vous l’aurez appris se tiendra le procès au tribunal d’Abidjan à 08h.

Je fais entièrement confiance à la justice de Côte d’Ivoire et peu importe le verdict, ce que j’attend de vous, ce ne sont que des prières pour le bon dérpulement de ce procès. Que chacune des parties en tirent des leçons au soir de ce vendredi et tout ceci soit définitivement derrière nous», révèle l’humoriste.

«Je vous demande de la retenue surtout dans vos propos, vos écrits et vidéos (…) la vie est ce qu’elle est et nous ne pouvons changer le coeur des autres par contre nous pouvons faire l’effort de ne pas être contaminé par leur médiocrité. Que Dieu nous montre le jour et qu’il facilite toute chose», a-t-elle conclu.