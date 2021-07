Côte d’Ivoire : «À cause des injures, j’ai voulu tout lâcher, tout abandonner», Ariel Sheney

Invité à l’émission Life week-end diffusée sur la chaîne Life Tv, l’artiste Coupé-décalé, Ariel Sheney, a eu droit à une belle surprise. Un vidéo dans laquelle la belle Nadia Sabé, épouse du petit Nouchi d’Abobo, a envoyé un message assez émouvant à son prince charmant.



«Je viens par cette vidéo te dire combien de fois je suis fière de toi, je suis hyper fière de toi Ariel parce que, lorsque je regarde dans le rétroviseur, je me dis que c’était pas évident du tout.



On sait, tu sais, je sais, DIEU sait, tes proches savent, depuis la disparition de DIDIER (Arafat) tu luttes au quotidien contre tes émotions, tu essaies, un temps soit peu de garder la tête haute parce que, je sais que tu aurais voulu lui dire: «Je t’aime mon frère» une dernière fois,je sais que tu n’aurais jamais voulu que vous vous séparez de cette façon.



Mais les voix de DIEU sont insondables, tout ce que je peux te dire, est que lui, de la où il est, il est fier de toi, ce que j’aimerais te dire, est qu’il n’aimerait pas que tu baisses les bras, il n’aimerait pas que tout ce que les gens disent, te touche.



Aujourd’hui, les gens t’attribuent un nom, une étiquette qui n’est vraiment pas ta nature, qui n’est pas de toi. Parfois on use de ce que les gens disent sur nous, pour nous créér une nouvelle identité, pour devenir encore plus fort.



Tu n’es pas n’importe qui,on ne lapide pas l’arbre qui ne porte pas de fruits, garde la tête toujours haute, sache que je t’aime énormément, on est tous derrière toi,on croit en toi depuis le début. On croit non seulement en toi mais on croit aussi en ton talent, tes fans croient en ton talent, ta communauté croit en ton talent, ils savent que le talent que tu as,vient de DIEU, ce n’est pas un talent comme les autres, ils savent que tu as du cran.



D’autres t’apprécient non seulement pour ta musique mais aussi pour la force que tu as,pour ce courageux et battant que tu es. Ariel, tu influences plus d’un, tes fans savent que l’étiquette que d’autres prennent aujourd’hui pour t’attribuer, pour te coller sur le front, n’est pas de toi parce qu’ils savent ce qui est en toi, on va toujours te booster mon cœur ❤. Même si tu prends une cuillère et que tu tapes sur une casserole, on va danser…



Tu as tout laissé pour la musique, continue d’avancer et nous on continuera de te booster, JE T’AIME ❤»

Profitez à 100% Rejoignez-nous maintenant et ne manquez plus jamais les bonnes infos, source de bonnes humeurs. C'est gratuit ! REJOIGNEZ-NOUS SUR TELEGRAM