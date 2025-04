Côte d’Ivoire : 160 heures de cuisine sans pause, l’incroyable défi relevé par Zeinab Bancé

L’incroyable défi de la cheffe Zeinab Bancé a pris fin dans la nuit du jeudi 3 avril 2025, après plus de 160 heures passées derrière les fourneaux sans interruption. Un véritable exploit d’endurance et de passion culinaire, qui dépasse largement le précédent record mondial de 140 heures et marque un nouveau chapitre dans l’histoire gastronomique africaine.

Initialement prévu pour durer sept jours, son marathon culinaire, entamé le 27 mars au Parc des Sports de Treichville, a finalement été écourté en raison d’une douleur persistante au bras et à l’épaule. Malgré cette contrainte physique, Zeinab Bancé a tenu bon bien au-delà des limites imaginables, repoussant sans cesse son objectif pour atteindre une performance historique.

Sur sa page Facebook, la cheffe a exprimé sa gratitude envers ses supporters : « Je tenais encore une fois à vous dire merci de vous être déplacés pour venir me soutenir. Sachez que votre chaleur m’a donné l’énergie nécessaire pour tenir durant ces 7 jours. »

L’événement a suscité un engouement massif, tant en Côte d’Ivoire qu’à l’international. Des milliers de personnes se sont déplacées pour l’encourager, tandis que les réseaux sociaux ont été inondés de messages de soutien. Influenceurs, médias, bénévoles et sponsors se sont mobilisés pour accompagner cette aventure hors du commun.

« Aux Ivoiriens, aux Africains, merci pour vos gentils mots et vos prières. Mes remerciements vont également à l’endroit des médias, des influenceurs et des bénévoles qui n’ont cessé de m’apporter leur soutien », a-t-elle ajouté.

Bien que son marathon ait pris fin plus tôt que prévu, Zeinab Bancé considère que l’essentiel est accompli. Elle attend désormais l’homologation officielle de son record par le Guinness World Records. « Le jury nous situera dans les prochains jours et nous attendrons », a-t-elle déclaré, confiante.